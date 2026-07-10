Sono aperte e dureranno fino al 27 agosto le votazioni per 'Vota il Gol', il concorso che accompagnerà il pubblico verso il Gran Galà del Calcio AIC 2026, in programma il prossimo 2 settembre al Teatro alla Scala di Milano, organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori con la partecipazione della Lega Calcio Serie A e prodotto da Gianluca Cannizzo per Wonder Project S.r.l. incollaborazione con Demetrio Albertini per DA S.r.l. L’apertura delle votazioni metterà in competizione le dieci migliori reti segnate nel corso della Serie A Enilive 2025/2026 selezionate da Rivista Undici. Saranno poi tifosi e appassionati ad eleggere, con il loro voto, la rete più bella della stagione.
L’iniziativa rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dai tifosi, che avranno l’opportunità di rivivere alcune delle giocate più emozionanti dell’ultimo campionato e contribuire direttamente all’assegnazione del riconoscimento.Tra i gol candidati, anche lo splendido tiro al volo di Piotr Zielinski nel match tra Hellas Verona e Inter. Si potrà votare attraverso questo link. Ecco l'elenco completo:
Piotr Zielinski
VERONA-INTER
Francisco Conceição
ROMA-JUVENTUS
Federico Bonazzoli
MILAN-CREMONESE
Nico Paz
COMO-GENOA
Andrea Pinamonti
SASSUOLO-LECCE
Santiago Castro
VERONA-BOLOGNA
Semih Kılıçsoy
TORINO-CAGLIARI
Adrien Rabiot
TORINO-MILAN
Donyell Malen
ROMA-CAGLIARI
Scott McTominay
NAPOLI-INTER
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Altre notizie
- 20:26 Bookies - Dopo Khalaili è il turno della difesa: Muharemovic e si valuta N’Dicka
- 20:12 Mourinho torna a Valdebebas: "Il Real Madrid è una missione"
- 19:58 AEK, le prime parole di Alexiou: "Onorato di vestire questa maglia"
- 19:45 UFFICIALE - Mario Gila è un nuovo giocatore del Milan
- 19:35 Zielinski: "Ho sempre ringraziato Chivu, all'Inter sono una figura chiave"
- 19:29 Milan, Cardinale: "Si lavora di squadra, ma sul mercato l'ultima parola è mia"
- 19:14 Balotelli: "Scudetto? Inter, Napoli o Roma. Il Genoa con me ha sbagliato"
- 19:00 RIVIVI LA DIRETTA! Tutto sul KHALA-DAY, ora la DIFESA: PAVARD divide, LUCUMI la nuova idea. CHALOBAH e JONES...
- 18:50 FOTO - Inter, emesso il francobollo per celebrare il 21esimo scudetto
- 18:40 Serie A, il 4 settembre le offerte per i diritti internazionali: c'è Oaktree
- 18:33 Khalaili sr.: "Anan all'Inter, c'è poco di meglio. Col Napoli degenerato tutto"
- 18:25 Marchegiani: "Provedel è completo, è assolutamente pronto per l'Inter. Rispetto a Martinez..."
- 18:10 Gran Galà del Calcio, aperto il concorso 'Vota il Gol': c'è anche Zielinski
- 17:55 Karlsruher, City, Milan e Juve: quando e dove vedere le amichevoli dell'Inter
- 17:41 L'iniziativa di Inter e Milan: il ricavato della biglietteria dedicata ai tifosi con disabilità per lo sport inclusivo
- 17:27 Provedel nel video di IMH: "Ci sono colori che ci accompagnano da sempre"
- 17:13 Ronaldo: "Con Cuper 3 km di riscaldamento". Materazzi: "Lasciò l'Inter per quello"
- 17:00 Inter, il mercato in entrata si sblocca. E quello in uscita? Serve cedere: ecco tutti i nomi
- 16:45 Causio, frecciata a Infantino: "Non ha invitato nessun campione del 1982 forse perché è interista"
- 16:30 Gli inizi, la svolta al Maccabi Haifa, il padre preparatore: Khalaili in sintesi
- 16:18 fcinNiente Bournemouth per Luis Henrique. Vuole restare, ma valuta offerte
- 16:03 Guarin: "Chi non sa interpretare Zanetti non capisce l’Inter. Icardi-Milito..."
- 15:48 videoVisite al CONI effettuate, ora per Khalaili è tempo di firmare
- 15:35 Raphino si presenta: "Inter club straordinario, surreale vestire questi colori"
- 15:30 L'informazione di FcInterNews sempre con te: scarica la nostra app
- 15:20 Khalaili in arrivo, che ne sarà di Diouf e Luis Henrique? Le idee dei tifosi
- 15:05 Provedel saluta la Lazio: "Ho sempre dato il massimo per questi colori"
- 14:50 UFFICIALE - Nuovo colpo in attacco per l'Inter Women: dallo Sporting CP arriva Brittany Raphino
- 14:36 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 14:29 videoKhalaili al CONI per l'idoneità sportiva: il saluto ai nuovi tifosi
- 14:12 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 13:58 I tifosi gli chiedono se resta all'Inter, Pavard risponde: "Se mi vogliono, sì"
- 13:46 Lucumì preferisce Inter o Juventus. Ma non ha fretta di decidere
- 13:33 SM - Inter, ora altri tre innesti. Priorità a Chalobah
- 13:21 Nieuwsblad - Khalaili-Inter nella top 5 dei colpi più costosi del mercato belga
- 13:07 Amarcord Lautaro: "Cinque anni fa la vittoria della Copa America"
- 12:53 Odeh si congratula con Khalaili: "Siamo orgogliosi di te"
- 12:39 Khalaili, le mosse dell'Inter che hanno portato all'accordo con l'USG
- 12:25 Campagna abbonamenti Inter 2026-27: aperta la vendita libera
- 12:12 Le Bihan: "Provo orgoglio, sono impaziente di iniziare la stagione"
- 12:00 videoL'INTER ha tanto MERCATO da fare. E se il PIANO B fosse migliore del PIANO A?
- 11:48 Khalaili, affare concluso. L'USG attende i documenti da Milano
- 11:35 Il Grosseto pensa al nerazzurro Della Mora per la prossima stagione
- 11:23 Inchiesta arbitri, La Francesca: "Nell'illecito non è necessario ottenere il risultato"
- 11:13 Acerbi: "Scudetto 'tranquillo' dopo un inizio difficile. Gioco ancora 2-3 anni. Bastoni? Lui sa che..."
- 11:09 videoInizia il KhalaDay: l'arrivo di Anan Khalaili all'aeroporto di Linate
- 10:58 videoRegalo inatteso per Lautaro: la canotta della Seleccion di basket
- 10:45 Mantova, chiuse quattro trattative: c'è anche Spinaccè
- 10:32 UFFICIALE - Colpo in attacco per l'Inter Women: ecco Le Bihan
- 10:22 TS - Arbitropoli, i dubbi di Mariani sull'Inter: i precedenti di Orsato, Guida e Maresca
- 10:08 Brozovic libero, Mourinho ci pensa: possibile contratto annuale al Real
- 09:54 TS - Khalaili story: le origini arabe, il lavoro col padre, il punto di forza
- 09:46 FOTO - Khalaili è in arrivo: foto dall'aereo, è in volo per Milano
- 09:40 TS - Jones è sempre nei pensieri di Chivu. Ma prima...
- 09:26 TS - Ecco perché l'Inter ha scelto Khalaili: c'era una precisa richiesta di Chivu
- 09:12 CdS - Inter, i giovani per far cassa: da Akinsanmiro in poi, elenco lunghissimo
- 08:58 CdS - Difesa Inter, due innesti: e se Mancini-Chalobah non fosse un ballottaggio?
- 08:44 CdS - Effetto Khalaili: Luis Henrique in partenza? Non è detto: le ipotesi tattiche in casa Inter
- 08:30 GdS - Inter e Chalobah "si pensano" a vicenda: no al Crystal Palace. Due le alternative
- 08:20 GdS - Pavard, segnali all'Inter. Andrà in ritiro, ma il futuro è segnato
- 08:10 Bergomi: "Ecco cosa porta Khalaili all'Inter. Stankovic jr? Vi racconto un aneddoto. In difesa andrei su Lucumi perché..."
- 08:00 GdS - Khalaili-Inter, c'è un vantaggio rispetto a Palestra. A Chivu il compito di...
- 00:01 Mbappé-Dembelé, la Francia supera il Marocco. 90' in panchina per Thuram
- 00:00 I tasselli mancanti del mercato interista e la differenza con il Milan
- 23:31 CF - Khalaili, l'impatto sul bilancio: costo superiore a Dumfries di oltre 2 milioni
- 23:16 GdS - Dopo Provedel e Khalaili altri tre colpi: Jones priorità, difesa da rifondare
- 23:01 Toldo sventa un furto di bici a Milano: "Non ci ho pensato un secondo"
- 22:47 Il Padova accelera: proseguono i contatti con l'Inter per Kamate
- 22:32 Malagò: "Italia, le vittorie del passato devono essere un monito e uno stimolo"
- 22:18 UFFICIALE - Atalanta, colpo a centrocampo: dal Cagliari arriva Gaetano