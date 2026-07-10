Sono aperte e dureranno fino al 27 agosto le votazioni per 'Vota il Gol', il concorso che accompagnerà il pubblico verso il Gran Galà del Calcio AIC 2026, in programma il prossimo 2 settembre al Teatro alla Scala di Milano, organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori con la partecipazione della Lega Calcio Serie A e prodotto da Gianluca Cannizzo per Wonder Project S.r.l. incollaborazione con Demetrio Albertini per DA S.r.l. L’apertura delle votazioni metterà in competizione le dieci migliori reti segnate nel corso della Serie A Enilive 2025/2026 selezionate da Rivista Undici. Saranno poi tifosi e appassionati ad eleggere, con il loro voto, la rete più bella della stagione.

L’iniziativa rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dai tifosi, che avranno l’opportunità di rivivere alcune delle giocate più emozionanti dell’ultimo campionato e contribuire direttamente all’assegnazione del riconoscimento.Tra i gol candidati, anche lo splendido tiro al volo di Piotr Zielinski nel match tra Hellas Verona e Inter. Si potrà votare attraverso questo link. Ecco l'elenco completo:

Piotr Zielinski

VERONA-INTER

Francisco Conceição

ROMA-JUVENTUS

Federico Bonazzoli

MILAN-CREMONESE

Nico Paz

COMO-GENOA

Andrea Pinamonti

SASSUOLO-LECCE

Santiago Castro

VERONA-BOLOGNA

Semih Kılıçsoy

TORINO-CAGLIARI

Adrien Rabiot

TORINO-MILAN

Donyell Malen

ROMA-CAGLIARI

Scott McTominay

NAPOLI-INTER