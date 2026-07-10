Sono aperte e dureranno fino al 27 agosto le votazioni per 'Vota il Gol', il concorso che accompagnerà il pubblico verso il Gran Galà del Calcio AIC 2026, in programma il prossimo 2 settembre al Teatro alla Scala di Milano, organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori con la partecipazione della Lega Calcio Serie A e prodotto da Gianluca Cannizzo per Wonder Project S.r.l. incollaborazione con Demetrio Albertini per DA S.r.l. L’apertura delle votazioni metterà in competizione le dieci migliori reti segnate nel corso della Serie A Enilive 2025/2026 selezionate da Rivista Undici. Saranno poi tifosi e appassionati ad eleggere, con il loro voto, la rete più bella della stagione.

 L’iniziativa rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dai tifosi, che avranno l’opportunità di rivivere alcune delle giocate più emozionanti dell’ultimo campionato e contribuire direttamente all’assegnazione del riconoscimento.Tra i gol candidati, anche lo splendido tiro al volo di Piotr Zielinski nel match tra Hellas Verona e Inter. Si potrà votare attraverso questo link. Ecco l'elenco completo:

Piotr Zielinski
VERONA-INTER

Francisco Conceição
ROMA-JUVENTUS

Federico Bonazzoli
MILAN-CREMONESE

Nico Paz
COMO-GENOA

Andrea Pinamonti
SASSUOLO-LECCE

Santiago Castro
VERONA-BOLOGNA

Semih Kılıçsoy
TORINO-CAGLIARI

Adrien Rabiot
TORINO-MILAN

Donyell Malen
ROMA-CAGLIARI

Scott McTominay
NAPOLI-INTER

Sezione: News / Data: Ven 10 luglio 2026 alle 18:10
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.