Su Tuttosport si torna oggi sulla vicenda Arbitropoli con quella che è la versione data da Gianluca Rocchi ai pm nel momento della deposizione fatta qualche giorno fa nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano. L'ex designatore arbitrale è accusato di frode sportiva, ma la vicenda potrebbe andare verso l'archiviazione su richiesta della Procura stessa.

"Tra le intercettazioni più recenti, quella relativa alla scelta di Maurizio Mariani - oggi ai Mondiali - per Torino-Inter: ai pm, Rocchi ha spiegato che i dubbi erano solo dell’arbitro, poi convinto. A ottobre aveva diretto Napoli-Inter, finita 3-1 con rigore concesso ai padroni di casa per un contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo, giudicato un errore anche dai vertici arbitrali. La serenità è del resto uno degli elementi da valutare: basti pensare a Daniele Orsato, che per anni non ha diretto l’Inter, o a Fabio Maresca e Marco Guida, che si tengono a debita distanza dal Napoli. Se poi questo sia opportuno o meno, è un altro discorso, ma Rocchi e chi lo assiste non mirano a difendere l’opportunità tecnica delle designazioni, bensì l’irrilevanza penale del materiale raccolto dai pm".