A detta di Paolo Condò, l'Inter deve comunque provare a inserire nel proprio organico un nuovo centrocampista anche per agevolare un cambio di modulo. Questo il suo pensiero nel corso di 'Calciomercato - L'originale' su Sky Sport: "Il detto: 'Squadra che vince si cambia', che sostituisce la versione precedente, fa sì che l'Inter debba dotarsi anche di una difesa a quattro e di un centrocampista di grande inventiva. Per migliorare occorre cambiare". 

Sezione: News / Data: Ven 10 luglio 2026 alle 23:41
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.