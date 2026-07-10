Come si suol dire in questi casi quando si parla di mercato, Mantova scatenato. Come raccolto da TMW, il direttore sportivo dei virgiliani Fabio Brutti ha chiuso gli accordi con l'Empoli per il centrocampista Lorenzo Ignacchiti, con l'Union Brescia per Filippo Vesentini, con il Casarano per l'esterno classe 2004 Ismael Cajazzo e con l'Inter per l'attaccante 19enne Matteo Spinaccè.

Nella scorsa stagione Spinaccè ha giocato per larga parte con l'Under 23, mettendo a segno 6 reti in 26 partite, non un bottino da poco per chi era alla prima annata fra i professionisti. Spesso è stato convocato da Cristian Chivu con la prima squadra, con cui ha esordito nel 5-1 in Coppa Italia al Venezia. Ora per lui si aprono le porte della Serie B.

Sezione: Mercato / Data: Ven 10 luglio 2026 alle 10:45
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.