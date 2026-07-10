Ora che Anan Khalaili è quasi un giocatore dell'Inter, la dirigenza nerazzurra potrà concentrarsi sui prossimi colpi, riguardanti altri reparti in cui servono innesti importanti, numericamente e qualitativamente.

"Per completare la rosa mancano ancora tre acquisti: due difensori centrali e un centrocampista - si legge su Tuttosport -. In cima ai pensieri di Chivu c’è sempre Curtis Jones che a Liverpool continua a restare sull’Aventino ma per l’inglese tira aria di telenovela agostana. Il prossimo rinforzo dovrebbe quindi essere il difensore e Trevoh Chalobah continua a essere in cima ai pensieri nerazzurri, come prova il “patto di non belligeranza” fatto con il Como per scongiurare il rischio di aste tra i due club (l’inglese, dal canto suo, ha espresso la sua preferenza per il club nerazzurro). Il Chelsea però, al momento, non fa sconti e chiede 35 milioni. L’altro centrale sarà invece un giovane oppure un’occasione".

