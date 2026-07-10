Entra nelle fasi calde il progetto di crescita della Lega Calcio Serie A sul fronte dei diritti internazionali. Secondo quanto appreso da più fonti da MF-Milano Finanza, il prossimo 4 settembre sul tavolo dell’advisor Jp Morgan sono attese le offerte definitive dei grandi fondi internazionali di private equity. Nei giorni scorsi, dopo la prima fase a cui hanno preso parte circa 30 soggetti, sono arrivate le offerte vincolanti in base alle quali è stata poi stilata una short list di nove player finanziari ammessi alla fase finale della gara. Secondo quanto ricostruito, tra i grandi nomi spiccherebbero anche il fondo Apollo Global Management e Oaktree, il fondo proprietario dell'Inter. A questi si aggiungerebbe potenzialmente Sixth Street, oltre ad alcuni fondi d’investimento italiani (c’è chi fa il nome di Fsi, in passato già interessatosi al progetto media company della Serie A). Potrebbero, invece, aver fatto dietrofront Cvc Capital Partners e Ares Management.

In cantiere progetto da 4 miliardi di euro

Il progetto, rivelato per primo da questo giornale lo scorso ottobre, prevede la costituzione di una newco dedicata ai diritti internazionali in cui far poi confluire il socio selezionato. Il tutto, nell’ambito di un accordo di lungo periodo che potrebbe includere anche la condivisione dei ricavi futuri. L’ipotesi al vaglio prevede l’ingresso del private equity selezionato in minoranza, tra il 10 e il 20%. Sul fronte economico, secondo stime di mercato, la newco dovrebbe essere valutata non meno di 18 volte i ricavi che generano i diritti, cioè 250 milioni. Secondo quanto appreso, infatti, alcuni fondi avrebbero presentato offerte con valutazioni che oscillano tra 15 e 17 volte. In sostanza, la valutazione del 100% della media company per i diritti internazionali potrebbe essere di almeno 4,5 miliardi.