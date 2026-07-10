Mai come in questa sessione di mercato estiva i giovani nerazzurri sono presenti sui taccuini di tante società, dalla Serie A alla Serie C per non parlare di quelli esteri. L'ultima novità arriva da La Casa di C, secondo cui il Grosseto avrebbe manifestato un forte interesse per Tommaso Della Mora, promettente difensore classe 2006 di proprietà dell’Inter, reduce dalla sua ultima stagione con la Primavera nerazzurra. 

Nel corso dell’ultimo campionato il terzino ha collezionato 30 presenze complessive, registrando 3 gol e un assist. A inizio stagione anche la convocazione con la Under 23, per la partita di Coppa Italia di Serie C contro la Pianese. 

Sezione: Mercato / Data: Ven 10 luglio 2026 alle 11:35
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.