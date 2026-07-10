Come raccontato ampiamente nelle scorse ore, nella giornata di ieri, Inter e Union Saint-Gilloise hanno trovato l'accordo economico per il passaggio in nerazzurro di Anan Khalaili, al quale è stato prospettato un progetto interessante dal club milanese con immediate prospettive di impiego come titolare sulla fascia destra rimasta orfana di Denzel Dumfries. E' quanto si legge sull'edizione online del media belga Nieuwsblad.

Nell'articolo, inoltre, si fanno i conti in tasca alla società di Viale della Liberazione che potrebbe versare nelle casse dell'USG fino a 32 milioni di euro, se tutti i bonus verranno attivati. Una cifra importante che fa entrare l'affare nella top five dei trasferimenti più costosi di sempre per il mercato belga. Solo Ardon Jashari, Igor Thiago, Charles De Ketelaere e Jonathan David, infatti, hanno permesso al club cedente di generare un incasso maggiore.