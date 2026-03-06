Dopo il pareggio a reti inviolate contro il Como nella semifinale d'andata di Coppa Italia, i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro hanno eletto Pepo Martinez migliore in campo. Alle sue spalle, secondo, Carlos Augusto mentre sull'ultimo gradino del podio c'è Alessandro Bastoni. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Martinez 42.70%

Bisseck 0.68%

Acerbi 4.91%

Bastoni 15.01%

Darmian 2.18%

Frattesi 0.82%

Calhanoglu 0.27%

Sucic 4.64%

Carlos Augusto 25.24%

Diouf 1.09%

Esposito 0.41%

Dumfries 0.14%

Zielinski 0.68%

Thuram 0.82%

Luis Henrique 0.41%

Mkhitaryan 0%



CLASSIFICA GENERALE DOPO 41 PARTITE:

ZIELINSKI 50 PT.

LAUTARO 48 PT.

DIMARCO 45 PT.

ESPOSITO 31 PT.

THURAM 25 PT.

CALHANOGLU 20 PT.

SUCIC 19 PT.

LUIS HENRIQUE 15 PT.

BARELLA E CARLOS AUGUSTO 15 PT.

AKANJI E DIOUF 11 PT.

J. MARTINEZ E BISSECK 10 PT.

BONNY E BASTONI 9 PT.

MKHITARYAN 7 PT.

KAMATE 5 PT.

DARMIAN E DUMFRIES 3 PT.

DE VRIJ 1 PT.