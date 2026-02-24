Nella preziosa vittoria di Lecce il migliore in campo per l'Inter è stato, secondo i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro, il solito Federico Dimarco. Alle spalle dell'esterno ecco Piotr Zielinski, secondo (con sorpasso in vetta), mentre al terzo posto la spunta Alessandro Bastoni. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 0.46%

Bisseck 3.27%

De Vrij 0.99%

Bastoni 7.16%

Luis Henrique 1.98%

Frattesi 5.94%

Zielinski 24.07%

Sucic 0.38%

Dimarco 41.05%

Thuram 0.30%

Esposito 6.70%

Mkhitaryan 3.35%

Akanji 2.06%

Diouf 1.98%

Bonny 0.08%

Carlos Augusto 0.23%



CLASSIFICA GENERALE DOPO 38 PARTITE:

ZIELINSKI 49 PT.

LAIUTARO 48 PT.

DIMARCO 40 PT.

ESPOSITO 28 PT.

THURAM 25 PT.

CALHANOGLU 20 PT.

SUCIC 19 PT.

BARELLA 15 PT.

CARLOS AUGUSTO 12 PT.

AKANJI E DIOUF 11 PT.

BISSECK 10 PT.

LUIS HENRIQUE E BONNY 9 PT.

BASTONI 8 PT.

MKHITARYAN 6 PT.

KAMATE E J. MARTINEZ 5 PT.

DARMIAN E DUMFRIES 3 PT.

DE VRIJ 1 PT.