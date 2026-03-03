L'Inter pareggia 0-0 a Como nella semifinale d'andata di Coppa Italia. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo nella partita contro i lariani, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.

Data: Mar 03 marzo 2026
