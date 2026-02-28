Con un secco 2-0 l'Inter supera il Genoa al Meazza e porta momentaneamente a +13 il vantaggio sul Milan in classifica. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo contro i rossoblu, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Sab 28 febbraio 2026 alle 22:51
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
