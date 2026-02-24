L'Inter esce dalla Champions League perdendo anche al ritorno contro il Bodo/Glimt. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo nel return match dei playoff di Champions League, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.

Data: Mar 24 febbraio 2026
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
