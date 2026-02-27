In una serata amara come quella contro il Bodo/Glimt non è stato facile per i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro eleggere il migliore in campo. Alla fine l'ha spuntata Luis Henrique, con un certo vantaggio sul secondo, Pio Esposito, e sul terzo, Piotr Zielinski. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 1.80%

Bisseck 7.30%

Akanji 2.47%

Bastoni 6.52%

Luis Henrique 23.82%

Frattesi 11.24%

Zielinski 13.03%

Barella 1.80%

Dimarco 11.80%

Thuram 0.56%

Esposito 13.26%

Diouf 0.45%

Sucic 0.11%

Bonny 4.04%

Carlos Augusto 0.22%

Dumfries 1.57%





CLASSIFICA GENERALE DOPO 39 PARTITE:

ZIELINSKI 50 PT.

LAIUTARO 48 PT.

DIMARCO 40 PT.

ESPOSITO 31 PT.

THURAM 25 PT.

CALHANOGLU 20 PT.

SUCIC 19 PT.

BARELLA 15 PT.

LUIS HENRIQUE 14 PT.

CARLOS AUGUSTO 12 PT.

AKANJI E DIOUF 11 PT.

BISSECK 10 PT.

BONNY 9 PT.

BASTONI 8 PT.

MKHITARYAN 6 PT.

KAMATE E J. MARTINEZ 5 PT.

DARMIAN E DUMFRIES 3 PT.

DE VRIJ 1 PT.