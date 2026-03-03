Continua a collezionare riconoscimenti Federico Dimarco. L'ultimo è il primo posto nella classifica del Pallone d'Oro Nerazzurro dopo la vittoria sul Genoa. Al secondo posto i lettori di FcInterNews.it hanno piazzato Luis Henrique, mentre al terzo c'è Henrikh Mkhitaryan. A seguire le graduatorie di turno e generale del premio.

Sommer 0.48%

Akanji 0.58%

De Vrij 0.96%

Carlos Augusto 0.58%

Luis Henrique 17.90%

Barella 4.62%

Zielinski 1.83%

Mkhitaryan 4.81%

Dimarco 62.95%

Bonny 2.50%

Thuram 0.10%

Calhanoglu 0.87%

Esposito 0.38%

Bisseck 0.29%

Frattesi 0.19%

Diouf 0.96%



CLASSIFICA GENERALE DOPO 40 PARTITE:

ZIELINSKI 50 PT.

LAUTARO 48 PT.

DIMARCO 45 PT.

ESPOSITO 31 PT.

THURAM 25 PT.

CALHANOGLU 20 PT.

SUCIC 19 PT.

LUIS HENRIQUE 15 PT.

BARELLA 15 PT.

CARLOS AUGUSTO 12 PT.

AKANJI E DIOUF 11 PT.

BISSECK 10 PT.

BONNY 9 PT.

BASTONI 8 PT.

MKHITARYAN 7 PT.

KAMATE E J. MARTINEZ 5 PT.

DARMIAN E DUMFRIES 3 PT.

DE VRIJ 1 PT.