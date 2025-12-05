Nel rotondo 5-1 rifilato dall'Inter al Venezia in Coppa Italia, secondo i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro il migliore in campo è stato Andy Diouf, una piacevole scoperta. Al secondo posto Marcus Thuram, autore di una doppietta mentre al terzo l'altro attaccante Pio Esposito. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Martinez 0.88%

Bisseck 2.08%

De Vrij 0.88%

Carlos Augusto 0.66%

Diouf 49.56%

Frattesi 6.80%

Zielinski 4.17%

Sucic 0.55%

Luis Henrique 0.99%

Thuram 17.32%

Esposito 12.39%

Mkhitaryan 2.19%

Bonny 0.66%

Cocchi 0.44%

Spinaccè 0.22%

Bovo 0.22%

CLASSIFICA GENERALE DOPO 19 PARTITE:

THURAM 25 PT.

LAUTARO 21 PT.

CALHANOGLU 20 PT.

SUCIC 14 PT.

BARELLA 13 PT.

ZIELINSKI 11 PT.

ESPOSITO, DIMARCO E CARLOS AUGUSTO 10 PT.

BONNY 9 PT.

DIOUF 7 PT.

MKIHITARYAN 5 PT.

BASTONI 4 PT.

DUMFRIES 3 PT.

BISSECK 2 PT.

AKANJI E DE VRIJ 1 PT.