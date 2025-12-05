Nel rotondo 5-1 rifilato dall'Inter al Venezia in Coppa Italia, secondo i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro il migliore in campo è stato Andy Diouf, una piacevole scoperta. Al secondo posto Marcus Thuram, autore di una doppietta mentre al terzo l'altro attaccante Pio Esposito. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.
Martinez 0.88%
Bisseck 2.08%
De Vrij 0.88%
Carlos Augusto 0.66%
Diouf 49.56%
Frattesi 6.80%
Zielinski 4.17%
Sucic 0.55%
Luis Henrique 0.99%
Thuram 17.32%
Esposito 12.39%
Mkhitaryan 2.19%
Bonny 0.66%
Cocchi 0.44%
Spinaccè 0.22%
Bovo 0.22%
CLASSIFICA GENERALE DOPO 19 PARTITE:
THURAM 25 PT.
LAUTARO 21 PT.
CALHANOGLU 20 PT.
SUCIC 14 PT.
BARELLA 13 PT.
ZIELINSKI 11 PT.
ESPOSITO, DIMARCO E CARLOS AUGUSTO 10 PT.
BONNY 9 PT.
DIOUF 7 PT.
MKIHITARYAN 5 PT.
BASTONI 4 PT.
DUMFRIES 3 PT.
BISSECK 2 PT.
AKANJI E DE VRIJ 1 PT.
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
