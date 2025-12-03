Con un rotondo 5-1 l'Inter regola il Venezia negli ottavi di finale di Coppa Italia e supera il turno. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo nella partita contro i lagunari, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Mer 03 dicembre 2025 alle 23:04
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
