Anche Maduka Okoye, portiere dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport pochi minuti prima dell'inizio di Inter-Udinese. Ha iniziato parlando delle qualità dell'Inter: "Alla fine difensivamente non puoi fare più di tanto per limitarli perché hanno la qualità individuale, ma siamo preparati e non vediamo l'ora di giocare qua. E' sempre speciale giocare a San Siro. Però non siamo qua solo per goderci la partita ma anche per fare punti".

Quanto sei cresciuto in questo percorso a Udine?
"Penso di aver fatto esperienza in questi anni. Anche sotto la guida Runjaic, che mi ha aiutato tanto, così come i miei allenatori dei portieri: mi hanno aiutato tantissimo. Sono contento di aver fatto un passo avanti e voglio ancora crescere".

Sezione: L'avversario / Data: Lun 14 settembre 2026 alle 20:32
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.