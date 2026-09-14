Anche Maduka Okoye, portiere dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport pochi minuti prima dell'inizio di Inter-Udinese. Ha iniziato parlando delle qualità dell'Inter: "Alla fine difensivamente non puoi fare più di tanto per limitarli perché hanno la qualità individuale, ma siamo preparati e non vediamo l'ora di giocare qua. E' sempre speciale giocare a San Siro. Però non siamo qua solo per goderci la partita ma anche per fare punti".

Quanto sei cresciuto in questo percorso a Udine?

"Penso di aver fatto esperienza in questi anni. Anche sotto la guida Runjaic, che mi ha aiutato tanto, così come i miei allenatori dei portieri: mi hanno aiutato tantissimo. Sono contento di aver fatto un passo avanti e voglio ancora crescere".