Brutta notizia per Stefano Vecchi, allenatore dell'Inter Under 23. Il Giudice Sportivo della Lega Pro Stefano Palazzi ha infatti squalifficato per due giornate, con inclusa l'ammonizione, il tecnico nerazzurro a seguito dell'espulsione rimediata nel corso del match contro la Casertana. La pesantezza della squalifica, si legge, arriva "per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, in occasione di una revisione FVS, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, proferiva nei suoi confronti parole irrispettose per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.". Tra i giocatori, seconda ammonizione per Leonardo Bovo. 

Sezione: Copertina / Data: Lun 14 settembre 2026 alle 14:00
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.