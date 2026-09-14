Ha segnato ieri sera il gol del vantaggio in Sassuolo-Juventus. Sebastiano Esposito ha parlato così a DAZN dopo l'estate difficile: "Sono contentissimo per la vittoria ottenuta contro una grandissima squadra, dentro ho un mese e mezzo di sofferenza. È stata dura, ho ricevuto tanta merda ma fa parte del calcio e sono contento così. Una serata come questa cancella tutto quello che è stato detto".