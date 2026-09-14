Maduka Okoye, portiere dell'Udinese, ha parlato a DAZN nel pre-partita con un breve commento su quanto accadrà: "Nel calcio non si sa mai, siamo qui per vincere e prendere i tre punti. Vedremo come andrà questa sera".

Sezione: L'avversario / Data: Lun 14 settembre 2026 alle 20:14
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione