Dimenticata in fretta la sconfitta di Madrid, l'Inter Under 20 si rilancia alla stragrande in campionato schiacciando senza appello il Cagliari con un secco 6-1. Vittoria che il tecnico nerazzurro Emiliano Bigica commenta così con l'inviato di FcInterNews.it al Konami Centre:

Un commento sulla partita?

"Era la terza partita in una settimana, qualche pensiero e qualche dubbio ce l'avevo nella testa. Anche perché abbiamo fatto una trasferta a Madrid dove non siamo stati brillanti dal punto di vista della gara, siamo stati poco coraggiosi; poi dal punto di vista logistico siamo tornati nella notte. Quindi affrontare una squadra come il Cagliari che veniva da una vittoria col Sassuolo e aveva sei punti in classifica mi aveva messo qualche dubbio sugli undici da mandare in campo. Però sono riuscito a fare delle rotazioni, per fortuna ho una rosa importante che non abbassa la qualità del nostro gioco. I ragazzi hanno fatto i primi 25 minuti importanti, poi siamo stati poco ordinati nel finale del primo tempo. Nella ripresa hanno provato a metterci là però comunque abbiamo finito in crescendo e questa cosa mi piacere. Ho visto la squadra che si è aiutata, chi è entrato è entrato bene e ho visto uno spirito di gruppo che è quello che deve accompagnarci in questo lungo percorso".

In quattro partite avete preso tre gol, uno su respinta dopo un rigore e due su corner. La fase difensiva è in crescita.

"Sì, io penso che la fase difensiva nel calcio di oggi vada fatta con tutti gli effettivi. I ragazzi si sono sacrificati e hanno fatto bene, poi la rosa ha talmente tanta qualità che riesce a creare situazioni importanti per fare gol. I difensori hanno fatto bene perché gli attaccanti hanno lavorato bene".

Da uno a dieci, a che punto è l'Inter di Bigica?

"Secondo me siamo a cinque, considerando che ho diversi giocatori fuori che recupereremo. Però l'aspetto mentale ci farà fare il salto di qualità. Prima cresciamo sul piano mentale e prima potremo vedere i nove decimi della scala di cui parlavo prima".