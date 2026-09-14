Francesco Pio Esposito continua a ritagliarsi spazio nell'Inter di Cristian Chivu. Come sottolinea il Corriere della Sera, il giovane attaccante arriva da un settembre importante, tra il gol contro il Monza, il rinnovo del contratto per sei anni e le opportunità avute contro Napoli e Real Madrid. Contro l'Udinese dovrebbe partire dalla panchina, con Marcus Thuram favorito per affiancare Lautaro Martinez, ma per Esposito potrebbero comunque esserci minuti preziosi anche in vista della successiva sfida contro la Roma. Il classe 2005 ha già dimostrato di poter reggere il confronto fisico con i difensori della Serie A. Contro il Monza aveva impressionato proprio per aggressività e capacità nei duelli, mentre nelle successive uscite il rendimento è stato meno continuo.

Chivu chiede un altro salto di qualità

Prima della gara con il Napoli, Chivu aveva chiarito: "Mi aspetto un miglioramento da parte di tutti, anche di Pio". L'attaccante deve soprattutto riuscire a trasformare la propria forza fisica in un'arma costante, migliorando anche velocità di esecuzione e precisione nel primo controllo. "Faccio anche il lavoro sporco", aveva ricordato lo stesso Esposito, sottolineando come il suo contributo non possa essere valutato esclusivamente attraverso i gol.

La concorrenza con Thuram e Lautaro resta inevitabilmente complicata, ma il giovane nerazzurro vuole continuare a guadagnare terreno. La sfida con l'Udinese può diventare un'altra occasione per dimostrare di essere già pronto a recitare un ruolo importante nell'Inter del presente, non soltanto in quella del futuro.