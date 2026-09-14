E' perfettamente riuscito l'intervento di ablazione cardiaca, per il trattamento di un flutter atriale, al quale si è sottoposto oggi Jakub Piotrowski, centrocampista dell'Udinese. L’intervento è stato eseguito presso l’IRCCS Policlinico San Donato di San Donato Milanese dai Professori Fiorenzo Gaita e Carlo Pappone. 

"Il calciatore, dopo un breve periodo di riposo e monitoraggio, potrà riprendere progressivamente gli allenamenti regolari. I tempi di rientro all’attività agonistica saranno definiti dallo staff medico in base all’evoluzione clinica e funzionale", si legge nella nota ufficiale pubblicata sul sito del club friulano. 

Sezione: L'avversario / Data: Lun 14 settembre 2026 alle 16:24
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.