Intervistato da TuttoUdinese.com, Fulvio Collovati ha analizzato la sfida tra i nerazzurri e i bianconeri, in programma domani sera a San Siro: "Ritengo l'Inter la squadra più quotata del nostro campionato di Serie A, vedendo anche il match che ha giocato contro il Real Madrid, al di là degli errori difensivi, ma è riuscita a creare 4/5 occasioni da gol contro il Real. Per cui, è chiaro che per l'Udinese non sarà facile, però non sarà una gara scontata anche perché l'Udinese mi dà l'impressione che giochi meglio in trasferta. I bianconeri dovranno limitare il più possibile i pregi dell'Inter, anche se bisogna dire come i nerazzurri abbiano Lautaro Martinez capocannoniere e Pio Esposito non ha giocato in Champions e sarà bello carico. L'Inter ha un notevole potenziale in attacco e lo scorso anno la squadra di Chivu è stata quella che ha fatto più reti di tutte.