Alla vigilia del turno infrasettimanale che vedrà il suo Crotone impegnato allo Scida contro l'Inter Under 23, il tecnico rossoblu Leandro Greco presenta così la squadra di Stefano Vecchi: "È un avversario di grandissima qualità. Se entra nelle partite, può ambire anche a vincere il campionato per qualità e forza. Hanno un allenatore molto importante per la categoria, so che avrà alzato sicuramente il livello di attenzione della squadra e i giovani quando fai così rispondono sempre bene. Hanno fatto sicuramente sempre una difesa a tre, poi sono passati dal 3-5-2 al 3-4-3, dipende dai ragazzi che hanno e dall'avversario che hanno trovato. La struttura, a grandi linee, è sempre stata quella. La difficoltà grande sarà la grande qualità che hanno e come li troveremo. Secondo me troveremo una squadra molto concentrata, visto il loro momento, e per noi il coefficiente di difficoltà sarà alto".

Greco ha poi una richiesta precisa per i suoi ragazzi: "Noi vogliamo essere dei rulli compressori da un punto di vista mentale. Vittoria, pareggio, sconfitta non devono scalfire quello che dobbiamo andare a fare. Domani sarà una partita molto complicata per il livello di qualità che dovremo affrontare, vogliamo concretizzare le occasioni che ci capiteranno".