È stato ufficializzato il terzo kit dell’Inter per la stagione in corso. Una divisa che richiama il passato, di colore grigio e bordi neri, con una banda centrale che fa spazio allo sponsor, nera con una striscia azzurra. I dettagli, come il logo Nike e lo sponsor di manica BBVA, sono ancora una volta in giallo.
Questa la nota del club:
“FC Internazionale Milano e Nike presentano oggi il nuovo Third Kit per la stagione 2026/27: ispirato all’identità visiva dell’Inter degli anni ’90, il design reinterpreta una delle epoche più distintive del Club attraverso una lente moderna orientata alle prestazioni.
La terza maglia 2026/27 è caratterizzata da una base in Iron Ore, arricchita da un motivo jacquard tono su tono e da un’ampia fascia nera orizzontale che attraversa il petto, rifinita da una striscia in Blue Spark. Dettagli in Speed Yellow caratterizzano lo Swoosh Nike, il crest Inter, i nomi e i numeri, creando un contrasto deciso con la palette cromatica più scura.
Il colletto è impreziosito da un bordo azzurro che richiama la linea della fascia orizzontale sul petto, mentre al suo interno l’Inner Pride presenta la scritta “INTER”, reinterpretata attraverso una grafica ispirata agli anni ’90. La maglia integra inoltre l’innovazione Nike Aero-FIT, massima espressione di Nike in fatto di tecnologia di ventilazione, in grado di incanalare un flusso d’aria più che raddoppiato rispetto ai precedenti capi sportivi Nike; progettata per far circolare più aria tra la pelle e il tessuto, Aero-FIT migliora la ventilazione e aiuta a dissipare il sudore, offrendo prestazioni ottimali in campo”.
Di seguito le immagini diffuse da Nike e Inter, con John Stones e Yann Bisseck a fare da testimoni.
Autore: Ludovica Ferrante
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