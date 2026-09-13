Il futuro di Piero Ausilio potrebbe essere davvero in Premier League, anche secondo quanto risulta a Tuttosport. Che, nel parlare di questa possibilità, sottolinea che al Tottenham l'ex direttore sportivo dell'Inter potrebbe trovare un amico di vecchia data, Roberto De Zerbi, manager degli Spurs, che starebbe spingendo per questa soluzione.

Se l'affare andasse in porto, a Londra si formerebbe quella coppia che non si è mai formata a Milano: Ausilio, infatti, ricorda il quotidiano torinese, avrebbe voluto portare RDZ in nerazzurro. Inoltre, chiosa TS, a tessere la tela per portare Ausilio nella City starebbe poi lavorando un agente internazionale vicino proprio all'ex tecnico di Marsiglia e Sassuolo.