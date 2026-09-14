Piotr Zielinski, centrocampista dei nerazzurri, ha parlato a DAZN nel post-partita di Inter-Udinese: "Il gol di Pio è mio? No, tutta la squadra ha fatto una bella azione. L'ho visto e si è smarcato bene, sono felice per il bel gol che ha fatto. Per me è più importante il rendimento della squadra rispetto ai miei gol. Ci vado spesso vicino, l'importante è provarci e penso che arriveranno. L'assist a Pio è stato bello, sono fondamentali i tre punti".

Stramaccioni ti ha definito ingegnere nell'assist a Pio. Cosa vi succede in quel quarto d'ora di calo?

"Non ci siamo dati una spiegazione, non possiamo presentarci così in casa con due gol di svantaggio. Siamo sicuri delle nostre qualità, ma dobbiamo prendere meno gol, ci preoccupa un pochino questa cosa".