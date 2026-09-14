"Sono emozioni indimenticabili, l'anno scorso feci il mio primo gol alla Juventus (contro l'Inter, ndr) e stavolta ho segnato contro la mia Juve". Parole e musica di Vasilije Adzic, che ieri sera al Mapei Stadium ha condannato la Juventus, proprietaria del suo cartellino nonché casa sua fino alla scorsa stagione, al minuto 94, regalando un'incredibile vittoria per 3-2 al Sassuolo. Il classe 2006 montenegrino probebilmente, nell'immediato dopo gara, non ha pensato che il suo bolide al 91' del Derby d'Italia che ha piegato le mani a Yann Sommer era capitato esattamente il 13 settembre di un anno fa, una data che evidentemente porta fortuna al ragazzo.

Ieri, 13 settembre, si è ripetuto, spostando di circa 3 minuti la lancetta dell'orologio, stavolta per un buzzer beater da 3 punti contro un'altra big internazionale. A prescindere da quale maglia indosserà il 13 settembre 2027, se Adzic sarà in campo, l'avversario è avvisato...