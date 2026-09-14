Nicolò Barella ha parlato a DAZN nel pre-partita di Inter-Udinese: "Sicuramente sarebbe stato meglio analizzare una vittoria contro il Real. Ma abbiamo giocato contro una delle migliori al mondo, la Champions si gioca sui dettagli e cercheremo da oggi di limarli portandoli dalla nostra parte. Io sempre titolare? Sono scelte del mister, arriverà anche il momento che mi siederò in panchina. Il centrocampo ha una qualità incredibile. Ci sono alcuni meccanismi che forse i nuovi devono ancora apprendere. Jones? E' un campione, alza il livello in modo incredibile".