Bonny ha segnato il primo gol in stagione contro l'Udinese ha commentato così a DAZN le sue sensazioni del post: "Anche io pensavo di aver segnato al primo tentativo. Lo volevo il primo gol di quest'anno, sono contento così. Il primo ad abbracciarmi è stato Thuram, che è sempre vicino a me. Ma tutti mi hanno abbracciato ed è bello stare insieme".

Sezione: News / Data: Lun 14 settembre 2026 alle 23:06
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione