Bonny ha segnato il primo gol in stagione contro l'Udinese ha commentato così a DAZN le sue sensazioni del post: "Anche io pensavo di aver segnato al primo tentativo. Lo volevo il primo gol di quest'anno, sono contento così. Il primo ad abbracciarmi è stato Thuram, che è sempre vicino a me. Ma tutti mi hanno abbracciato ed è bello stare insieme".