Il Panini Player of the Match di Inter-Udinese è Marcus Thuram, scelta dettata dalla grande partita del francese condita da un gol e tante belle giocate. Arrivato in postazione Sky Sport sul prato di San Siro, Tikus commenta così il match vibrante di questa sera:

Nelle rimonte dell’Inter ci sei sempre, avete bisogno di essere scossi ogni tanto?

“Non penso, penso che abbiamo giocato tante partite. A volte ci sta di sbagliare l’approccio ma sappiamo reagire e lo abbiamo dimostrato anche stasera”.

Questa capacità di reazione è un segnale che date agli avversari?

“Non so, una partita però dura novanta minuti. Potevamo riprenderla e lo abbiamo fatto”.

Qual è il merito di Bonny?

“Si mette sempre a disposizione del gruppo. È al suo secondo all’Inter, è un giocatore di grandissimo livello, ha fatto un Mondiale quindi viene con tanta esperienza. Per me è uno dei migliori giocatori della Serie A, ogni volta che gioca fa la differenza”.

Ora la gara contro la Roma, è un 'avversaria ad alti livelli per voi?

“Sì ma abbiamo 19 avversarie con cui fare punti. Dobbiamo prenderla sul serio e fare quello che dobbiamo fare".