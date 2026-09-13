Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida contro l’Udinese, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha parlato così del rendimento di Andy Diouf nel nuovo ruolo di esterno: "Sto cercando di metterlo in condizione prima possibile, l'obiettivo non è 60 minuti di qualità ma 80. Ma vale per tutti, soprattutto per un quinto con certe caratteristiche più dura meglio è per tutta la squadra. Appena vede la porta ha la spensieratezza e la pericolosità nello sfidare in uno contro uno l'avversario.

Questo destabilizza, chiama il raddoppio. Ci dà una soluzione in più da questo punto di vista. Poi ci saranno momenti in cui servirà un altro tipo di scelta da quel lato. Ma per come ha lavorato non gli possiamo rimproverare nulla e siamo molto felici e contenti della sua crescita".