A venti giorni di distanza dal doppio test contro l’Inghilterra – un successo per 3-2 all’esordio stagionale e una sconfitta per 2-1 –, la Nazionale italiana Under 16 del tecnico Giovanni Costantino torna a Coverciano, dove, sul campo 2 del Centro Tecnico Federale, domani affronterà i pari età della Spagna nella prima delle due amichevoli in programma nell’arco di tre giorni. Il secondo, sempre sul campo intitolato a Enzo Bearzot, è previsto per giovedì.

Gli Azzurrini si sono ritrovati ieri sera al CTF e questa mattina, sul terreno di gioco che ospiterà entrambe le sfide, hanno sostenuto la prima delle due sedute di allenamento in programma oggi. In tribuna, anche Ciro Immobile, neo-capo delegazione dell’Under 16 azzurra, che ha seguito con attenzione il lavoro dei ragazzi di Costantino insieme a Daniele Zoratto, vicecoordinatore delle Nazionali Giovanili maschili.

"Sarà un test impegnativo, che ci servirà per misurarci e capire a che livello siamo, cosa possiamo fare e quali sono le nostre qualità - le parole del tecnico Costantino a Figc.it -. Mi aspetto che i ragazzi mostrino personalità e che abbiano l’ambizione e la voglia di confrontarsi con avversari di qualità, che devono rappresentare uno stimolo per i nostri giocatori. Dobbiamo confermarci, ma anche cercare di crescere e mettere qualcosa in più sotto l’aspetto tecnico-tattico. Con l’Inghilterra - ha concluso Costantino - abbiamo capito che possiamo tenerle testa anche sul piano fisico. Ora, contro la Spagna, che è probabilmente la squadra più qualitativa d’Europa, dobbiamo capire a che livello siamo rispetto a loro".