A breve, durante la riunione tecnica, Cristian Chivu comunicherà alla squadra l'undici titolare che scenderà in campo stasera, a San Siro, contro l'Udinese. Un undici dal quale potrebbe essere escluso, a sorpresa, Lautaro Martinez, finora sempre impiegato dal via in tutte le partite stagionali, tra campionato e Champions League. Il condizionale è d'obbligo perché la scelta non è ancora definitiva, ma secondo Sky Sport questa è l'informazione che filtra dal ritiro dell'Inter.

Seguiranno aggiornamenti a breve.