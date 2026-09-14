Nonostante si giochi in un insolito lunedì sera, il pubblico nerazzurro si è nuovamente presentato in gran numero per vedere l'Inter nella quarta giornata di campionato contro l'Udinese. Nello specifico, secondo quanto comunicato dal club, sono presenti sugli spalti 73.705 spettatori, di cui 306 nel settore ospiti.

Sezione: News / Data: Lun 14 settembre 2026 alle 21:46
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.