Emiliano Viviano non ci sta e difende Josep Martinez dalle critiche subite dopo la paperissima del Bernabeu contro il Real Madrid, alla quale poi ha saputo reagire con alcune parate strepitose. E negli studi di 'Pressing', l'ex portiere della Fiorentina si focalizza soprattutto su quella faccia della medaglia: "Per me è un tema che non si pone, Martinez fa un errore e una partita stratosferica. Poi se fa ancora degli errori sul piano podalico, così come si chiama il lavoro coi piedi. L'errore di Madrid è a livello di idea e più di una volta si è preso questo rischio; però in porta ha fatto parate stratosferiche. Il resto si può anche limitare facilmente".

Sull'eventualità di alternare Martinez con Ivan Provedel, Viviano aggiunge: "Se Cristian Chivu avesse ritenuto giusto farlo per turnover... Ma che ha fatto Martinez? A Madrid ha fatto una partita da fenomeno e in due secondi ha fatto un errore. Lui voleva stopparla di destro e giocarla col sinistro, poi la palla gli resta sotto e cambia idea".