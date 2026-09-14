Dario Baccin, direttore sportivo dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di San Siro contro l'Udinese. Baccin ha parlato dei primi giorni in veste del nuovo ruolo: "I primi giorni non sono stati tanto diversi da quelli precedenti alla mia nomina. Grande soddisfazione perché dopo tanti anni ho l'opportunità di potermi misurare direttamente, quindi è una grande soddisfazione".

Ci sono due rinnovi importanti come quelli di Dimarco e Calhanoglu...

"La nostra è una rosa molto forte, stiamo affrontando in modo molto sereno i colloqui e nelle prossime settimane sono previsti nuovi incontri. Abbiamo le idee chiare e i calciatori vogliono restare. Ma senza fretta, qui all'Inter stanno tutti bene e vogliamo continuare con loro. In questi dieci anni abbiamo svolto un lavoro importante. Vogliamo mantenere questa squadra al livello più alto possibile, rispettando anche parametri finanziari. Cercheremo di fare il meglio possibile".