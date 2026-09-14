Sta prendendo parte all'interno della comunità di Lodi un'iniziativa importante, attraverso la quale intitolare lo storico stadio della Dossenina alla memoria dell'ex centrocampista dell'Inter e della Nazionale Gianpiero Marini. Tramite una lettera inviata al quotidiano locale Il Cittadino, Beppe Bergomi esprime il suo parere assolutamente favorevole all'idea: "Mi rivolgo a voi non soltanto da ex calciatore dell’Inter e della Nazionale ma soprattutto come persona che ha avuto il privilegio di conoscere e condividere tanti momenti importanti della propria carriera con Marini".

Bergomi racconta anche il legame che nutriva nei confronti di Marini: "Il Malik mi ha dato il soprannome di Zio, è stato il mio compagno di camera al Mondiale 82’, è quella persona che incarna al meglio i valori dello sport, una persona generosa e sempre pronta a trasmettere tutto questo alle nuove generazioni. Quindi penso che intitolare lo stadio di Lodi a Gianpiero Marini sarebbe un riconoscimento importante per una persona che ha dato tanto al calcio e ha rappresentato Lodi nel mondo. Con stima e con l’auspicio che questa proposta possa trovare il sostegno di tutti".