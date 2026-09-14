Nasce oggi su Instagram uno spazio dedicato all'Inter e alla sua storia: si tratta di Inter Legacy, il nuovo canale dedicato ai grandi momenti della storia nerazzurra. La scelta di lanciare oggi il progetto non è casuale: la terza maglia per la stagione 2026/2027 presenta infatti chiari richiami alle divise e allo stile anni '90, motivo per cui si è deciso di dare ulteriore risalto ai momenti più gloriosi del club. Ecco il comunicato dell'Inter.

Il comunicato dell'Inter per il lancio di Inter Legacy

Così il club sul proprio sito web: "Uno spazio in cui passato e presente si incontrano per raccontare i momenti che hanno costruito, un istante alla volta, la storia dell’Inter. Un viaggio attraverso vittorie, protagonisti, immagini e momenti che hanno lasciato un segno indelebile nella memoria del Club.

Tutto questo è Inter Legacy, il nuovo canale Instagram dedicato alla storia nerazzurra, che oggi prende ufficialmente vita in concomitanza all'uscita del nuovo Third Kit, ispirato alle iconiche divise nerazzurre degli anni ’90.

Inter Legacy rappresenta un modo per immergersi nel passato, per riassaporare momenti unici ed emozioni indimenticabili che hanno unito generazioni di tifosi interisti nell'amore per i colori nerazzurri, per ritrovare memorabili istantanee collezionate nel nostro archivio.

Per i più giovani, uno strumento per conoscere le pagine che hanno reso grande l’Inter. Per chi quelle pagine le ha già vissute, l’occasione per riviverle. Un canale dedicato alla storia nerazzurra, per raccontare quegli istanti che hanno reso la nostra storia una vera e propria legacy".