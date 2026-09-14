Massimo Mauro ha parlato a Mediaset della Juventus, citando l'opzione Conte. Le parole riprese da Tuttojuve.com: "I problemi della Juve sono seri. Se giocatori importanti fanno quegli errori, e tu perdi la partita, è un problema serio. Conte? Accetterebbe la sfida di tornare alla Juve, ci mancherebbe. Antonio è stato all'Inter, è stato al Napoli, ma è juventino, è stato il capitano della Juve, ha vinto tutto. Se la Juve avesse bisogno di lui, lui correrebbe. Poi questa è la mia opinione ovviamente". 

Sezione: News / Data: Lun 14 settembre 2026 alle 19:01
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione