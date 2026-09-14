Massimo Mauro ha parlato a Mediaset della Juventus, citando l'opzione Conte. Le parole riprese da Tuttojuve.com: "I problemi della Juve sono seri. Se giocatori importanti fanno quegli errori, e tu perdi la partita, è un problema serio. Conte? Accetterebbe la sfida di tornare alla Juve, ci mancherebbe. Antonio è stato all'Inter, è stato al Napoli, ma è juventino, è stato il capitano della Juve, ha vinto tutto. Se la Juve avesse bisogno di lui, lui correrebbe. Poi questa è la mia opinione ovviamente".