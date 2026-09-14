L'Inter inizia dormendo, magari finisce anche così considerando il gol del 5-3 frutto di un'eccessiva rilassatezza, ma guai a stuzzicarla troppo perché quando scatena la sua potenza di fuoco diventa un ciclone. In meno di dieci minuti, Carlos Augusto e Nicolò Barella raddrizzano una situazione che si era fatta poco piacevole per i due gol segnati da James Abankwah e Jurgen Ekkelenkamp, poi nella ripresa la squadra di Cristian Chivu si scatena in una dimostrazione di forza che non lascia scampo agli avversari: Marcus Thuram, Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny arricchiscono il tabellino senza che ci sia la necessità di scomodare Lautaro Martinez rimasto in panchina. Alla fine, Idrissa Gueye fissa il risultato su un pirotecnico 5-3 che conferma come l'Inter paghi ancora un po' troppo certi momenti di relax. Ma la classifica dice 12 punti e sabato c'è il supermatch contro la Roma all'Olimpico.

IL TABELLINO

INTER-UDINESE 5-3

MARCATORI: 9' Abankwah (U), 16' Ekkelenkamp (U), 26' Carlos Augusto (I), 35' Barella (I), 57' Thuram (I), 67' Esposito (I), 79' Bonny (I), 90' Gueye (U)



INTER: 1 Josep Martinez; 25 Akanji, 6 Stones (62' 28 Pavard), 95 Bastoni (69' 32 Dimarco); 17 Diouf, 23 Barella, 7 Zielinski (81' 5 Stankovic), 22 Mkhitaryan (63' 21 Jones), 30 Carlos Augusto; 9 Thuram (69' 14 Bonny), 94 Esposito.

In panchina: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 8 Sucic, 10 Lautaro Martinez, 11 Luis Henrique, 31 Bisseck, 48 Mosconi.

Allenatore: Cristian Chivu

UDINESE: 40 Okoye; 14 Abankwah, 27 Kabasele, 77 Ebosse; 23 Vojvoda (74' 13 Bertola), 38 Miller (74' 30 Chakvetadze), 8 Karlstrom, 11 Kamara; 32 Ekkelenkamp (80' 4 Lovric), 46 Gomez (61' 7 Gueye); 9 Davis (80' 15 Bayo).

In panchina: 41 Mrozek, 93 Padelli, 6 Zarraga, 45 Vinciati, 91 Jovanovic.

Allenatore: Kosta Runjaic

Arbitro: Pairetto. Assistenti: Moro - Yoshikawa. Quarto Ufficiale: Colombo. VAR: Marini. Assistente VAR: Gariglio.

Note

Spettatori: 73.705

Espulso: Kolarov (vice Chivu, I) per proteste al 19'

Ammoniti: Davis (U), Mkhitaryan (I)

Possesso palla: 65%-35%

Tiri in porta: 12-5

Tiri totali: 27-6

Corner: 10-1

Recupero: 1°T 2', 2°T 4'.

RIVIVI IL LIVE

90' + 4 - FISCHIA PAIRETTO, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO!!! UN MATCH ELETTRIZZANTE VEDE L'INTER BATTERE 5-3 L'UDINESE E VOLARE A QUOTA 12 PUNTI!!!!

90' + 3 - Quattro minuti di recupero.

90' - GOL DELL'UDINESE! GUEYE! Inter che si rilassa troppo e concede a Gueye, bravo in anticipo su Pavard sullo stop di Beyo, la conclusione sporca che non lascia scampo a Martinez.

89' - Stankovic va a colpire, palla deviata in corner dopo aver accarezzato il palo.

88' - Jones reclama un tocco di mano di Lovric, Pairetto gli dà ragione: punizione Inter.

87' - Colpo di testa di Bayo, Martinez para sicuro.

84' - Cavalcata di Jones che appoggia poi a Diouf. Il francese prova a cercare Esposito, l'Udinese si rifugia in corner.

82' - Ultimi minuti anche per Stankovic che rileva Zielinski.

80' - Ultimi cambi nell'Udinese: dentro Bayo e Lovric per Ekkelenkamp e Davis. Ci prova Karlstrom, para Martinez.

79' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEERRRR!!! ANGEEEEEEEEEEEEEEEE-YYYYOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAANNN BOOOOOOOOOOOOOOOONNYYYYYYYYYYYY!!!ù

IL GOL DI BONNY: Barella innesca una ripartenza cambiando fronte con un lancio lungo. L'azione si sviluppa tra Dimarco, Jones e Bonny che entra in area e trova la cinquina dopo un tap-in su respinta di Okoye.

77' - Diouf si fa tentare dalla conclusione da fuori, trovando un altro calcio d'angolo.

76' - Prova da fuori Zielinski, Ebosse ci mette il corpo e manda in corner.

74' - Doppio cambio nell'Udinese: Bertola rileva Vojvoda, Chakvetadze prende il posto di Miller.

73' - Kabasele colpisce Bonny che rimane a terra lamentandosi, però è solo calcio d'angolo. Oltretutto tolto dal VAR perché l'ultimo tocco è dell'ivoriano.

69' - Esce Thuram, al suo posto Bonny. Spazio anche a Dimarco che rileva Bastoni.

67' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! PIOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ESPOOOOOOOOOOOOOOOSIIIIIIIIIIIIITOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

IL GOL DI ESPOSITO: Azione perfetta orchestrata da Esposito, che appoggia su Jones bravo a penetrare e scaricare su Zielinski. Il polacco mette subito su Esposito finalmente libero da marcature: controllo e palla nel sacco.

62' - Chivu non rischia, finisce la gara di Stones. Dentro Pavard. In campo anche Jones per Mkhitaryan.

61' - Nell'Udinese fuori Unai Gomez, al suo posto dentro Gueye. Problema per Stones.

61' - Davis batte sulla corsa Stones e prova a servire Ekkelenkamp in area, Martinez anticipa in due tempi.

60' - Mkhitaryan subisce fallo da Unai Gomez, ma per le proteste si becca un giallo da Pairetto.

59' - Grande recupero di Akanji che impedisce a Kamara di trovarsi solo davanti a Martinez.

57' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSS THUUUUUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMM!!!

IL GOL DI THURAM: Lancio perfetto di Barella per Diouf che si trova davanti un'autostrada vista la salita improvvida di Kamara. Il francese arriva in area e appoggia per il connazioale che buca Okoye con un diagonale micidiale.

56' - L'offensiva nerazzurra ora si fa sempre più potente. L'Udinese regge come può prima del tiro alto di Mkhitaryan.

53' - Inter che insiste, nuovo calcio d'angolo. Colpo di testa di Carlos Augusto che recapita il pallone ad Okoye che aveva tentato un'uscita azzardata.

52' - Barella fatica un po' ad arrivare sui passaggi dei compagni, ma poi si avventa sempre sul pallone e prende fallo da Miller.

49' - Volo di Okoye che dice no a Mkhitaryan. Grande azione dell'Inter conclusa dall'armeno assistito da Diouf. Tiro respinto dal portiere bianconero.

48' - Esce Kabasele, accompagnato dallo staff medico. Dovrà aspettare il canonico minuto, anche se in panchina si prepara Bertola.

47' - Ci sono problemi per Kabasele, che rimane a terra.

46' - Barella avanza palla al piede poi crossa bene per Thuram. Okoye esce e lo anticipa bloccando in presa.

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21.49 - L'Inter batte il calcio d'inizio del secondo tempo: PARTITI!

21.48 - Udinese e Inter entrano in campo per l'inizio del secondo tempo.

21.44 - Ancora un dato importante per le presenze: sono 73.705 gli spettatori presenti a San Siro.

HALFTIME REPORT - Ancora due gol da rimontare, per la terza volta in fila. E l'ennesimo patema d'animo del quale i tifosi nerazzurri avrebbero fatto volentieri a meno. L'Inter si dimentica praticamente di scendere in campo nei primi 20 minuti con l'Udinese che ha gioco facile e punisce per due volte le amnesie difensive nerazzurre coi gol di Abankwah ed Ekkelenkamp. L'Inter ci mette un po' a rialzarsi ma la reazione è quella giusta e frutta le reti di Carlos Augusto e Nicolò Barella che mettono le loro firme su un gran primo tempo che però a Chivu lascia qualche riflessione necessaria.



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45' + 2 - Finisce qui il primo tempo: Inter e Udinese vanno a riposo dopo 45 minuti pirotecnici che si chiudono sul 2-2.

45' + 1 - Calcia Barella, pallone deviato in corner. Pairetto lo fa battere.

45' - Davis si fa rubare palla da Zielinski e lo atterra pesantemente: cartellino giallo per l'inglese.

45' - Ci sarà un minuto di recupero.

44' - Akanji arriva in area friulana e colpisce di testa, Okoye salta e blocca.

42' - Controllo infelice di Diouf, rinvio dal fondo per l'Udinese.

41' - Ancora doppio tentativo di Mkhitaryan, che trova un muro davanti.

41' - Ancora Barella, ancora su assist di Thuram: controllo e tiro, guizzo di Okoye che manda in corner.

35' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! NIIIIIIIIIIIIIIIICOOOOOOOOOOOOOOLOOOOOOOOOOO BAAAAAAAAREEEEEEEEEEEELLAAAAAAAAAAAA!!!

IL GOL DI BARELLA: Ancora un recupero dell'Inter, stavolta di Diouf su Miller. La palla arriva a Esposito che dialoga con Thuram che pensa subito di scaricare a Barella che colto di sorpresa scivola, ma si rialza come un giocattolo a molla e di prima intenzione trova il gol del 2-2.



33' - Altra sciocchezza difensiva dell'Inter con Stones, stavolta però i nerazzurri rimediano ancora con Carlos Augusto.

32' - Scarico di Diouf per ZIelinski, conclusione del polacco che termina a lato.

31' - Esposito viene atterrato da Abankwah, punizione per l'Inter.

28' - Cross per Thuram che non riesce a impattare bene la sfera.

26' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRR!! CAAAAAAAAAAAAAARLOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSS AUUUUUUUUUUUGUUUUUUUUUUSTOOOOOOOOOOOO!!!

IL GOL DI CARLOS AUGUSTO: Duello Bastoni-Gomez vinto dal difensore, palla in avanti per Zielinski che mette a sinistra; cross anticipato ma sulla palla si avventa Carlos Augusto che con una fucilata dai 25 metri centra l'angolino basso.



24' - Primo corner per l'Inter. Sugli sviluppi Mkhitaryan calcia due volte, prima colpendo un difensore poi mandando fuori.

23' - Esposito raccoglie la palla sulla corsia di sinistra e crossa, dritto però su Okoye.

19' - Momenti di tensione, Pairetto estrae un cartellino rosso per Kolarov che continua a protestare in modo veemente.

18' - Kabasele e Thuram si tengono in area friulana, per Pairetto non c'è nulla.

16' - HA RADDOPPIATO L'UDINESE! EKKELENKAMP! Davis fa un gran movimento a eludere la marcatura di Diouf poi mette in area dove il neerlandese arriva tutto solo e tocca quanto basta per beffare un non irreprensibile Martinez.



14' - Doppia grande parata di Okoye su Thuram, servito bene in verticale da Barella.

12' - È l'Udinese che continua a controllare il gioco. Inter che deve alzare i ritmi.

9' - UDINESE IN VANTAGGIO! ABANKWAH! Sviluppo da calcio d'angolo per l'Udinese, Gomez mette in mezzo dove il difensore bianconero di testa sorprende tutti e mette la palla in porta. Male Akanji.



8' - Cross di Vojvoda per Davis, Akanji di testa manda in corner.

7' - Miller contende un pallone a Zielinski, i due cadono a ridosso dell'area interista: Pairetto non interviene.

6' - Bella palla raccolta da Mkhitaryan che finisce a Thuram il cui cross per Carlos Augusto è però sballato.

6' - Okoye esce e in serenità intercetta un pallone destinato a Barella.

4' - Bastoni prova a lanciare Thuram che aggancia la sfera in area ma perde il controllo e viene anticipato da Okoye.

3' - Ora è l'Inter che manovra, ma partendo dai propri difensori.

1' - Kamara supera Diouf poi mette in mezzo per Ekkelenkamp, il cui tiro è smorzato e raccolto da Martinez.

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20.45 - Calcio d'inizio del match a favore dell'Udinese: PARTITI!

20.44 - Barella e Karlstrom davanti a Pairetto per il sorteggio.

20.42 - Inter e Udinese guadagnano il campo di San Siro. Inter che sfoggia la nuova terza maglia.

20.41 - Squadre pronte a entrare, Pairetto catechizza Barella.

20.38 - Squadre rientrate negli spogiatoi, a breve il calcio d'inizio.

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