Non ha segnato, ma ha comunque animato la manovra offensiva nerazzurra Piotr Zielinski, che nel dopogara arriva anche ai microfoni di Sky Sport per commentare questa vittoria contro l’Udinese: “All’inizio non ci siamo presentati, ci è mancato tutto. L’Udinese ha dominato e ha fatto due gol, però poi ci siamo svegliati. È stata una grande pazza Inter, non era facile fare cinque gol dopo essere stati sotto 2-0. Siamo felici di essere riusciti a vincere una gara non facile”.

Questa squadra non si dà mai per vinta, qual è il segreto per crederci?

“Sicuramente la qualità della squadra, poi la voglia di vincere le partite. Può capitare di andare sotto contro una squadra forte come l’Udinese ma bisogna credere sempre nei propri mezzi e nelle qualità. Penso che si sia visto quando abbiamo preso il dominio della partita, con la qualità abbiamo vinto”.