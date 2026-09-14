Gloria anche per Ange-Yoan Bonny in Inter-Udinese 5-3. L'attaccante ivoriano ha segnato il gol del momentaneo 5-2, entrando dalla panchina. A Sky Sport ha iniziato ringraziando Thuram per i compilmenti, poi ha detto: "Penso che, come l'anno scorso non siamo solo undici giocatori, ma un gruppo. Siamo tutti pronti ad aiutare la squadra. Oggi si è visto, sia da chi ha giocato dall'inizio, sia da chi è entrato".
All'Olimpico hai già segnato, che sfida vi aspetta contro la Roma?
"Una bella Roma, sarà una partita tosta. Andiamo con lo stesso obiettivio la stessa voglia di sempre, per vincere la partita".
Sezione: News / Data: Lun 14 settembre 2026 alle 23:00
Alessandro Savoldi
Alessandro Savoldi
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Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.
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