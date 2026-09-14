Inter e Udinese scenderanno in campo questa sera. Molto spesso, con la fisicità dei friulani, sono importanti alcuni fattori scombinanti, tra i quali i piazzati. Secondo quanto riferisce OptaPaolo, i nerazzurri e l'Udinese, insieme al Napoli, sono le tre squadre che hanno segnato più di un gol da fuori area in questa Serie A (tutte a quota due). In particolare, quella dei friulani, è la formazione con la più alta percentuale realizzativa con tiri da fuori.