Inter e Udinese scenderanno in campo questa sera. Molto spesso, con la fisicità dei friulani, sono importanti alcuni fattori scombinanti, tra i quali i piazzati. Secondo quanto riferisce OptaPaolo, i nerazzurri e l'Udinese, insieme al Napoli, sono le tre squadre che hanno segnato più di un gol da fuori area in questa Serie A (tutte a quota due). In particolare, quella dei friulani, è la formazione con la più alta percentuale realizzativa con tiri da fuori.

Sezione: Stats / Data: Lun 14 settembre 2026 alle 20:00
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione