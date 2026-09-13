Nei giorni scorsi, in occasione della premiazione del Gran Galà AIC dove è stato insignito del premio di miglior giocatore della scorsa stagione, Federico Dimarco ha rilasciato un'intervista anche per Il Calciatore, il magazine ufficiale dell'Assocalciatori. Queste le sue parole:
Allora Federico, non c’è due senza tre, ma questa volta hai voluto proprio esagerare.
“Qualcosa di speciale e di unico vincere questo premio per tre stagioni di fila, mi piacerebbe poterlo ripetere ancora nel futuro ma sarà un traguardo molto arduo da raggiungere. Ciò che mi rende ancora più orgoglioso è il fatto che sono stati proprio i miei colleghi di tutte le squadre ad avermi votato, se poi penso che, addirittura, sono stato scelto come miglior calciatore assoluto, mi vengono i brividi. Aggiungiamoci che da ragazzo, nato a Milano e tifoso interista, ricevere tali riconoscimenti in questo meraviglioso teatro nel cuore della mia città, indossando i colori nerazzurri, è veramente qualcosa di straordinario”.
Come lo vedi il 'Gran premio' calcistico della Serie A?
“Lo vedo molto lungo, proprio come un GP, sarà un campionato a tappe molto difficile con tante insidie e noi dovremo farci trovare pronti. Tutti ci aspettano al varco e vorrebbero fare lo sgambetto ai campioni in carica. Io, tutti i miei compagni, il mister e l’intero staff nerazzurro siamo pronti e sappiamo che ogni anno si deve resettare tutto e ripartire da zero”.
A proposito di ripartenze, tu in carriera ne hai dovute fare tante, con molte stagioni in prestito, infortuni e un futuro incerto. Con la tua forza di volontà e tanti sacrifici sei riuscito a conquistarti i migliori palcoscenici, tante vittorie, per giunta nella tua squadra del cuore. Cosa diresti ai ragazzi che si affacciano a questo sport e magari alle prime difficoltà lo abbandonano?
“Io ho imparato che per prima cosa non bisogna mollare mai, sembra la solita frase fatta ma è quello che penso. Alcune delusioni, anche forti, mi hanno aiutato a crescere e quello che sono oggi lo devo anche a tutte le difficoltà che ho incontrato lungo il mio percorso in questo mondo. Quindi dico a tutti i ragazzi di non arrendersi, provare a scavare dentro a loro stessi e di avere una grande forza di volontà”.
Oggi ci sono generazioni di ragazzini che non hanno mai visto la nostra Nazionale disputare una partita della fase finale del torneo più importante al mondo. Da pilastro della squadra azzurra, vuoi dare loro una speranza per il futuro?
“Per quanto riguarda il mio percorso in azzurro il passato non conta, la Nazionale e la convocazione va sempre guadagnata sul campo con le prestazioni, lavorando duro ogni giorno con il proprio club. Ora è arrivato il nuovo mister, Roberto Mancini, non ha bisogno di presentazioni, ha vinto un Europeo pochi anni fa e conosce l’ambiente alla perfezione. Noi giocatori, convocati e non, faremo di tutto per riportare la nostra rappresentativa azzurra in alto. Speriamo di dare a tutti i tifosi e in particolare ai bambini le gioie che si meritano”.
Tra poco sarai padre per la terza volta, cosa vorresti regalare al tuo bimbo in arrivo?
“Innanzitutto la nascita di mio figlio la festeggerò insieme a mia moglie Giulia e agli altri due, Chloe e Nicholas, che vengono prima di qualunque cosa. Per una dedica speciale, e so a cosa ti riferisci, vediamo. La Champions League è una manifestazione molto difficile e impegnativa, con tante squadre fortissime. Ho avuto la fortuna di giocare già due finali di questo importante torneo, mi piacerebbe riprovarci cambiando però il risultato”.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 21:51 L'ex Inter Curatolo da record: fa tre gol in 7 minuti e lancia l'Aquila
- 21:36 Udinese, dato favorevole quando affronta l'Inter nelle prime 5 giornate
- 21:22 Festa a Busto Arsizio per Zanetti: "Bambini, non smettete di sognare"
- 21:07 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 20:53 Vieri: "Roma uno spettacolo, è quella che gioca meglio. Ma l'Inter vincerà il tricolore"
- 20:38 Collovati: "Inter la più forte in A. Ma con l'Udinese non è scontata..."
- 20:24 UCL, le proiezioni di Football Rankings: playoff tra Inter e Como?
- 20:10 Dimarco: "Vorrei di nuovo la finale Champions. Cambiando il risultato"
- 19:55 Lobotka ridà ossigeno al Napoli e ad Allegri: Bologna battuto 1-0
- 19:40 Crotone, Greco: "I ragazzi dell'Inter U23 non c'entrano nulla con la C"
- 19:26 Incidente per Daniel Maldini: positivo all'etilometro, patente ritirata
- 19:12 È ciclone Feyenoord: Zwolle umiliato con un 7-0 a domicilio
- 18:57 Inter-Udinese, Lautaro guida la lavagna dei goleador. Occhio a Davis
- 18:43 Totti: "Roma partita bene, con l'Inter è candidata allo Scudetto"
- 18:28 UFFICIALE - Brozovic nuovo giocatore dell'Al Sadd. Con video... Epic
- 18:14 Quote Inter-Udinese, obiettivo punteggio pieno alla portata nerazzurra
- 17:59 videoIl River Plate batte l'Atletico Tucuman con il primo gol di Andrada
- 17:45 L'Inter monitora Romano, Pisacane: "Ho un gioiello tra le mani"
- 17:30 U20 - Inter-Cagliari, gli Up & Down: super prova di squadra dei nerazzurri
- 17:20 VIDEO FCIN - Bigica: "Ho una rosa importante. E dire che dopo Madrid..."
- 17:11 Doppio Coulibaly e Tiago Gabriel, il Lecce va: Monza sconfitto 3-2
- 16:58 Il Brugge difende Sommer. Seys: "Non dovremmo dubitare di lui"
- 16:55 U20 - L'Inter travolge il Cagliari 6-1 e vola in testa alla classifica
- 16:44 Tacchinardi: "Martinez mi piace. L'errore di Madrid servirà da lezione"
- 16:29 Il Brugge vince, ma Sommer è nel mirino: "Abbiamo preso il fratello?"
- 16:15 Il Cagliari sorprende e l'Inter monitora: sui taccuini due talenti rossoblu
- 16:02 Padova, Cocchi decisivo contro l’Ascoli: "Felice per l’assist, ogni minuto conta"
- 15:48 Primo rigore dopo 32 partite, Chivu: "Sono felice, meno VAR e più intensità"
- 15:33 Roma, Gasperini: "Navighiamo a vista, sperando di azzeccarci"
- 15:19 Gestione Calhanoglu, parla Chivu: "Dobbiamo mettere tutti in condizione"
- 15:04 videoSommer, avvio da incubo col Club Brugge: papera contro l'Antwerp
- 14:49 Diouf sorprende, Chivu: "L'obiettivo non è 60 minuti di qualità ma 80"
- 14:33 Inter Women, Robustellini: "Grande rammarico, ma questa prestazione ci dà fiducia"
- 14:19 Juventus Women, Salvai: "L'Inter ha uno dei migliori attacchi del campionato"
- 14:18 Chivu: "A Madrid mi è piaciuto il coraggio, Dimarco si è allenato e ci sarà"
- 14:04 Mazzoleni passa al basket, Collina: "È malato di questo sport"
- 13:49 Udinese, Runjaic: "L'Inter è la migliore, servirà fare bene ma anche fortuna"
- 13:34 Ranocchia: "Nel calcio serve supporto psicologico, l’atleta non va lasciato solo"
- 13:20 Il legale di Daniel Maldini conferma: "Nessuna lesione, è già stato dimesso"
- 13:06 Lazio, Gattuso: "Milan e Napoli hanno vinto dopo di me, non è un caso"
- 12:52 Domani il Monday Night Match Inter-Udinese: ecco dove vederlo in TV
- 12:38 Spavento per Maldini, ma nessuna conseguenza grave: è già stato dimesso
- 12:24 Tottenham, De Zerbi senza vittorie né gol: "Ma in Italia sarei il migliore"
- 12:10 Nell'Internazionale Morning Club di oggi l'Inter ricorda il Trivela Quaresma
- 11:56 Sky - Verso Inter-Udinese, Stones certezza. In attacco nulla è scontato
- 11:42 Lucchesi sicuro: "Nessuno ha colmato il gap dall'Inter"
- 11:28 Incidente a Milano per Daniel Maldini: ferite non gravi, ora accertamenti
- 11:14 Juve in finale di Women's Cup, Guerrero: "Vinto contro una grande Inter"
- 11:00 Casertana, Castelli: "Abbiamo sofferto e vinto da grande squadra"
- 10:45 Udinese, Ebosse e Miller titolari contro l'Inter. Sorpresa Bayo in avanti
- 10:30 TS - Ausilio al Tottenham con De Zerbi. La coppia che poteva formarsi all'Inter
- 10:15 CdS - Inter, che sprechi: prima in Serie A per tiri, ma quanti errori
- 10:00 Lautaro, Udinese tra le vittime preferite: in gol da 6 anni di fila con i friulani
- 09:45 CdS - Ausilio al Tottenham in fase embrionale: servono altri passi in avanti
- 09:30 TS - Calhanoglu-Inter fino al 2028? Nei prossimi giorni contatto con l'agente
- 09:15 GdS - Diouf, il segnale mandato da Zidane un invito alla perseveranza
- 09:00 GdS - Ausilio prossimo ds del Tottenham: piovono conferme, parti vicine
- 08:45 CdS - Inter-Udinese, Stones dal 1'. Dubbio Calhanoglu, davanti riposa Thuram
- 08:30 CdS - Dimarco, Inter a vita: attesi sviluppi per il rinnovo nelle prossime settimane
- 08:15 Branca: "Litigai con Mou per Sneijder. Maicon? Rinunciammo a Tevez per tenerlo"
- 00:00 E ora che ne sarà di Spence?
- 23:54 Inter Women, l'analisi di Sassarini: "Sfortunati nell'episodio decisivo"
- 23:40 Inter, occhio a Davis. L'anno scorso fece male ai nerazzurri a San Siro...
- 23:26 Inter, mirino sul quarto successo consecutivo in A: i precedenti di questo dato
- 22:57 Verso Inter-Udinese, i nerazzurri celebrano l'ultima magia di Eriksen
- 22:43 Inter regina italiana dei gol casalinghi: è podio in Europa
- 22:40 Colpaccio del Cagliari a Bergamo: secondo ko di fila per l'Atalanta
- 22:28 Women's Cup, la Juventus batte di misura l'Inter e vola in finale
- 22:14 Borghi: "Sconfitte di Inter e Napoli in Champions? Gare totalmente diverse"
- 22:00 Liverpool, Iraola tra campionato e Champions: "Ora ci manca freschezza"