"E' sempre difficile giocare qua, l'Inter gioca un calcio molto offensivo. Non si fermano neanche dopo aver segnato tre gol. Abbiamo avuto chance anche noi, ma l'Inter è stata troppo forte". Così Maduka Okoye, parlando nella sala stampa di San Siro dopo Inter-Udinese 5-3. 

Sezione: L'avversario / Data: Lun 14 settembre 2026 alle 22:56 / Fonte: dall'inviato a San Siro
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.