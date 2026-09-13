La Gazzetta dello Sport conferma l'indiscrezione di mercato lanciata ieri da Matteo Moretto: Piero Ausilio, dopo l'addio all'Inter, è pronto a ritornare in pista. Per l'ex direttore sportivo nerazzurro è arrivata la chiamata importante del Tottenham, club col quale sta trattando per entrare in carica nello stesso ruolo che ricopriva a Milano già a partire dal mercato di gennaio. "Le parti sono vicine all'accordo", si legge sulla rosea. Che, poi, sottolinea il fatto che, nel caso in cui la trattativa andasse in porto, Ausilio lavorerebbe Roberto De Zerbi, uno dei suoi pupilli. La curiosità è che gli Spurts accoglierebbero un altro dirigente italiano dopo aver avuto nei quadri dirigenziali Fabio Paratici, ora alla Fiorentina. 

Sezione: Copertina / Data: Dom 13 settembre 2026 alle 09:00
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.