La Gazzetta dello Sport conferma l'indiscrezione di mercato lanciata ieri da Matteo Moretto: Piero Ausilio, dopo l'addio all'Inter, è pronto a ritornare in pista. Per l'ex direttore sportivo nerazzurro è arrivata la chiamata importante del Tottenham, club col quale sta trattando per entrare in carica nello stesso ruolo che ricopriva a Milano già a partire dal mercato di gennaio. "Le parti sono vicine all'accordo", si legge sulla rosea. Che, poi, sottolinea il fatto che, nel caso in cui la trattativa andasse in porto, Ausilio lavorerebbe Roberto De Zerbi, uno dei suoi pupilli. La curiosità è che gli Spurts accoglierebbero un altro dirigente italiano dopo aver avuto nei quadri dirigenziali Fabio Paratici, ora alla Fiorentina.