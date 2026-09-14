Non sarà in campo questa sera per la sfida tra Inter e Udinese, Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è costretto a fermarsi per un affaticamento muscolare agli adduttori da valutare nei prossimi giorni. In attesa di capire la formazione ufficiale che Chivu schiererà per il monday night, i tifosi s'interrogano sul problema fisico occorso a Calhanoglu, considerando che sabato ci sarà la super-sfida all'Olimpico contro la Roma.