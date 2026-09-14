Non sarà in campo questa sera per la sfida tra Inter e Udinese, Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è costretto a fermarsi per un affaticamento muscolare agli adduttori da valutare nei prossimi giorni. In attesa di capire la formazione ufficiale che Chivu schiererà per il monday night, i tifosi s'interrogano sul problema fisico occorso a Calhanoglu, considerando che sabato ci sarà la super-sfida all'Olimpico contro la Roma.

Sezione: Focus / Data: Lun 14 settembre 2026 alle 19:30
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione